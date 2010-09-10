Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 834
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:26

Вопрос: Приветствую всех! Я хочу вступить в саморегулируемую организацию, чтобы получить допуск к работе в качестве проектировщика. Где я могу заказать услуги по получению членства в СРО?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 837
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:18

Ответ: Здравствуйте! Один из проверенных вариантов - компания "СтройЮрист", которая оказывает услуги по получению членства в СРО для проектировщиков. На их сайте https://saratov.stroyurist.ru/services/ ... troiteley/ вы можете оставить заявку и получить консультацию по всем вопросам, связанным с процессом получения членства в СРО. Я знаю, что они предоставляют индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант.
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