Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 838
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Добрый день. Куда стоит заглянуть, чтобы сориентироваться по ценам, а потом оформить заказ онлайн на покупку труб? Срочно нужна консультация и помощь по этому вопросу, решила написать вам и спросить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:51

Здравствуйте. Я сама сравнивала условия оплаты и сроки доставки, прежде чем выбрать одну организацию для дальнейшего сотрудничества. Советую не спеша прогуляться по страницам проверенной площадки, трубный прокат цена указана и есть возможность сформировать заявку на приобретение. Хорошо, что в интернете можно быстро решать вопросы организационного плана и поэтому, мне захотелось поделиться с вами информацией и скинуть для удобства ссылку.
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