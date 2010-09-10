Подскажите
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Подскажите
Привет всем! Может кто знает, где можно купить декоративную венецианскую штукатурку? Я ищу такую, чтобы создать эксклюзивный дизайн в своей квартире.
Re: Подскажите
Привет! Я недавно заказывала декоративную венецианскую штукатурку в компании СЕТТЕФ, вот их сайт https://settef.ru . Мне очень понравилось их качество работы и отличный выбор материалов. Также они предоставляют экспертный подход мастеров, которые помогут выбрать лучшее решение для вашего интерьера. Можете посетить их сайт и посмотреть, что они могут вам предложить.
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