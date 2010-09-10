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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 838 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 13:33 Привет всем! Может кто знает, где можно купить декоративную венецианскую штукатурку? Я ищу такую, чтобы создать эксклюзивный дизайн в своей квартире. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 836 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:16 Привет! Я недавно заказывала декоративную венецианскую штукатурку в компании СЕТТЕФ, вот их сайт https://settef.ru . Мне очень понравилось их качество работы и отличный выбор материалов. Также они предоставляют экспертный подход мастеров, которые помогут выбрать лучшее решение для вашего интерьера. Можете посетить их сайт и посмотреть, что они могут вам предложить. Вернуться к началу

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