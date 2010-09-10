Где поиграть?

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Где поиграть?

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 14:02

Подскажите новичку в каком казино Украины лучше всего завести свой первый аккаунт?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Где поиграть?

Сообщение Радищева » Сегодня, 16:35

Ну у меня лично сразу в двух онлайн казино есть аккаунты. Я иногда то там то там играю) Что лучше Vavada или ДжойКазино не знаю. Если вам нужно их описание то посмотрите на https://ukraine-casino.info/ Там указаны преимущества и бонусы в них. В Joycasino фриспинов дают в два раза больше.
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