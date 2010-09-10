Подскажите
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Подскажите
Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на дезинфекцию в квартире. Нужно как можно скорее уничтожить клопов и я буду вам благодарна, если поможете советами. Что скажете?
Re: Подскажите
Я скажу, что сама просматривала в интернете многочисленные сайты, только спустя время остановилась на одной компании и вот, решила отписаться и проконсультировать вас, чтобы помочь. Недорогая дезинфекция тут https://expo-dez.ru/ доступна для заказа, цена указана. Хорошо, что можно каждый раз открывать для себя что-то новое, в том числе питерские компании для сотрудничества. Клопов потравили, через три месяца завелись тараканы, их тоже приехали и потравили. Сейчас всё хорошо, никаких проблем с насекомыми в квартире, всё чисто и на душе спокойно.
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