Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 840
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:58

Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на дезинфекцию в квартире. Нужно как можно скорее уничтожить клопов и я буду вам благодарна, если поможете советами. Что скажете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 841
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:43

Я скажу, что сама просматривала в интернете многочисленные сайты, только спустя время остановилась на одной компании и вот, решила отписаться и проконсультировать вас, чтобы помочь. Недорогая дезинфекция тут https://expo-dez.ru/ доступна для заказа, цена указана. Хорошо, что можно каждый раз открывать для себя что-то новое, в том числе питерские компании для сотрудничества. Клопов потравили, через три месяца завелись тараканы, их тоже приехали и потравили. Сейчас всё хорошо, никаких проблем с насекомыми в квартире, всё чисто и на душе спокойно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость