Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хочу разобраться и понять, стоит ли принимать Цитрамон от головной боли? Буду благодарна, если отпишетесь и поможете мне советами, куда стоит заглянуть прямо сейчас и на что обратить внимание?
Re: Подскажите
Добрый день. Мне самой пришлось больше часа потратить на сбор информации. Так вот, решила отписаться и проконсультировать вас, поделиться для удобства ссылкой на сайт. Начните с прочтения статьи, тут https://el-klinika.ru/czitramon-povysha ... -davlenie/ можно уже через несколько минут узнать ответ на свой вопрос. Цитрамон повышает давление – это факт, и в то же время он хорошо справляется с головной болью. Думаю, что вам стоит в закладки сохранить эту ссылку на статью, потому что на портале много других, не менее полезных вариантов, на которые стоит обратить внимание.
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