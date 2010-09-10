Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 840
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Добрый день. Хочу похудеть на 10 кг, но не могу определиться с диетой. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить особое внимание в процессе поиска? Буду благодарна за комментарии.
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