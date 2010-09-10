Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Хочу похудеть на 10 кг, но не могу определиться с диетой. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить особое внимание в процессе поиска? Буду благодарна за комментарии.
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