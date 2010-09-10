Сообщение klonik » Сегодня, 16:26

Добрый день. Хочу похудеть на 10 кг, но не могу определиться с диетой. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить особое внимание в процессе поиска? Буду благодарна за комментарии.