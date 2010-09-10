Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Хочу похудеть на 10 кг, но не могу определиться с диетой. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить особое внимание в процессе поиска? Буду благодарна за комментарии.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты, а потом уже только остановилась на одной площадке в интернете и поэтому, решила отписаться и помочь. Для начала нужно заглянуть сюда https://victoryhome.ru/ чтобы через несколько минут выбрать подходящий раздел с диетами и пробежаться по нему взглядом. Нравится каждый раз открывать для себя рекомендации, которые вдохновляют работать над собой. Диета должна нравиться, я выбрала продукты, которые люблю, чтобы избавиться от лишнего веса без мучений и ограничений – советую вам воспользоваться моей рекомендацией.
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