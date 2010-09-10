Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 27 апр 2023, 16:26

Добрый день. Хочу похудеть на 10 кг, но не могу определиться с диетой. Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить особое внимание в процессе поиска? Буду благодарна за комментарии.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 944
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 27 апр 2023, 18:09

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала разные сайты, а потом уже только остановилась на одной площадке в интернете и поэтому, решила отписаться и помочь. Для начала нужно заглянуть сюда https://victoryhome.ru/ чтобы через несколько минут выбрать подходящий раздел с диетами и пробежаться по нему взглядом. Нравится каждый раз открывать для себя рекомендации, которые вдохновляют работать над собой. Диета должна нравиться, я выбрала продукты, которые люблю, чтобы избавиться от лишнего веса без мучений и ограничений – советую вам воспользоваться моей рекомендацией.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Подскажите

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:30

Я для себя сделал выводы, что после похудения мышцы в отвратительном состоянии. Обязательно нужно применять стероиды, в моем случае помогли стероиды из магазина Muscle Shop https://muscle-shop.net/3-injectable Набрал правильно мышечную массу, никакой дряблости. Рекомендую.
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