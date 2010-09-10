Сайдинг

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Сайдинг

Сообщение Радищева » Вчера, 21:01

Подскажите где подешевле можно купить сайдинг в Санкт-Петербурге?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Сайдинг

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 13:39

Радищева писал(а):Подскажите где подешевле можно купить сайдинг в Санкт-Петербурге?
Как по мне то неплохой вариант покупки его через интернет магазин https://perimetr-shop.ru/ Сайдинг и фасадные панели там всегда были не высокой цене в продаже. Этот строительный магазин Периметр хорошо себя зарекомендовал. Ассортимент большой и доставка быстрая.
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