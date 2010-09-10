Сайдинг
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Сайдинг
Подскажите где подешевле можно купить сайдинг в Санкт-Петербурге?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Сайдинг
Как по мне то неплохой вариант покупки его через интернет магазин https://perimetr-shop.ru/ Сайдинг и фасадные панели там всегда были не высокой цене в продаже. Этот строительный магазин Периметр хорошо себя зарекомендовал. Ассортимент большой и доставка быстрая.Радищева писал(а):Подскажите где подешевле можно купить сайдинг в Санкт-Петербурге?
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