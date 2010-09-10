Качественный ламинат

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Качественный ламинат

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 01:51

Ламинат является на данный момент, самым популярным и практичным покрытием для полов.
У него есть ряд положительных качеств, перед другими напольными покрытиями:
- недорогой и качественный
- может имимтировать любой другой материал и рисунок
- длительный срок службы
Интересные варианты в https://polstrany.ru/ на любой вкус и цвет (ламинат-ёлочкой, ламинат-Германия, а также множество дроугих вариаций)
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