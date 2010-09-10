Качественный ламинат
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Качественный ламинат
Ламинат является на данный момент, самым популярным и практичным покрытием для полов.
У него есть ряд положительных качеств, перед другими напольными покрытиями:
- недорогой и качественный
- может имимтировать любой другой материал и рисунок
- длительный срок службы
Интересные варианты в https://polstrany.ru/ на любой вкус и цвет (ламинат-ёлочкой, ламинат-Германия, а также множество дроугих вариаций)
У него есть ряд положительных качеств, перед другими напольными покрытиями:
- недорогой и качественный
- может имимтировать любой другой материал и рисунок
- длительный срок службы
Интересные варианты в https://polstrany.ru/ на любой вкус и цвет (ламинат-ёлочкой, ламинат-Германия, а также множество дроугих вариаций)
1 сообщение • Страница 1 из 1
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