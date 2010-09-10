Солевая жидкость для под систем
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Солевая жидкость для под систем
Всем привет! Затрудняюсь в выборе солевой жидкости для под систем. Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Действительно, сейчас очень много предложений, мне, в основном, нравятся жижи, которые я покупаю.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Думаю, каждый выбирает для себя что-то, что на интуитивном уровне должно нравится.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Хотя, эксперименты никто не отменял)))
Re: Солевая жидкость для под систем
karina_bogdanova писал(а):Хотя, эксперименты никто не отменял)))
100%
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Затрудняюсь в выборе солевой жидкости для под систем. Что можете посоветовать?
Лично меня в этом плане выручает интернет магазин https://vapechill.com.ua/zhidkosti-dlya ... od-sistem/ Купить солевую жидкость для под систем не составляет проблем, огромный выбор, много вкусовых решений, все в наличии. Я у них постоянно покупаю, очень довольна. Очень понравилась жижа со вкусом персика и киви, реально классная, рекомендую попробовать.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
В принципе, могу и фото сбросить:
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Что-то не прогружается картинка, так думаю найдете.
Re: Солевая жидкость для под систем
karina_bogdanova писал(а):
Лично меня в этом плане выручает интернет магазин https://vapechill.com.ua/zhidkosti-dlya ... od-sistem/ Купить солевую жидкость для под систем не составляет проблем, огромный выбор, много вкусовых решений, все в наличии. Я у них постоянно покупаю, очень довольна. Очень понравилась жижа со вкусом персика и киви, реально классная, рекомендую попробовать.
Огромное спасибо, воспользуюсь вашим советом.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Рада, что смогла помочь)))
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Жду ваших отзывов.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Вы же отпишитесь, как получите свой заказ)
Re: Солевая жидкость для под систем
karina_bogdanova писал(а):Вы же отпишитесь, как получите свой заказ)
Конечно напишу
Re: Солевая жидкость для под систем
Как только получу свой заказ и сразу же
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
Кстати говоря, мне еще очень понравилась солевая жидкость Ледяное яблоко от FOR VAPE, классный вкус и отличное послевкусие.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
И солевая жидкость со вкусом смородинового йогурта прикольная
Re: Солевая жидкость для под систем
О, я заинтересована, возьму себе на заметку.
Re: Солевая жидкость для под систем
Да, сейчас столько различных вкусовых решений, что даже не знаешь с чего начать)))
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Солевая жидкость для под систем
TanyaLoy писал(а):Да, сейчас столько различных вкусовых решений, что даже не знаешь с чего начать)))
100%
Re: Солевая жидкость для под систем
Да, нужно не бояться пробовать что-то новенькое...
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