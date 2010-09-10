Солевая жидкость для под систем

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » 28 апр 2023, 01:56

Всем привет! Затрудняюсь в выборе солевой жидкости для под систем. Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 30 апр 2023, 02:13

Действительно, сейчас очень много предложений, мне, в основном, нравятся жижи, которые я покупаю.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 30 апр 2023, 02:35

Думаю, каждый выбирает для себя что-то, что на интуитивном уровне должно нравится.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 30 апр 2023, 02:46

Хотя, эксперименты никто не отменял)))
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » 30 апр 2023, 02:46

karina_bogdanova писал(а):Хотя, эксперименты никто не отменял)))



100% :)
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 01 май 2023, 03:17

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Затрудняюсь в выборе солевой жидкости для под систем. Что можете посоветовать?


Лично меня в этом плане выручает интернет магазин https://vapechill.com.ua/zhidkosti-dlya ... od-sistem/ Купить солевую жидкость для под систем не составляет проблем, огромный выбор, много вкусовых решений, все в наличии. Я у них постоянно покупаю, очень довольна. Очень понравилась жижа со вкусом персика и киви, реально классная, рекомендую попробовать.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 01 май 2023, 03:23

В принципе, могу и фото сбросить:
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » 01 май 2023, 03:50

Что-то не прогружается картинка, так думаю найдете.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 23:51

karina_bogdanova писал(а):
Лично меня в этом плане выручает интернет магазин https://vapechill.com.ua/zhidkosti-dlya ... od-sistem/ Купить солевую жидкость для под систем не составляет проблем, огромный выбор, много вкусовых решений, все в наличии. Я у них постоянно покупаю, очень довольна. Очень понравилась жижа со вкусом персика и киви, реально классная, рекомендую попробовать.


Огромное спасибо, воспользуюсь вашим советом.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:52

Рада, что смогла помочь)))
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:59

Жду ваших отзывов.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 00:05

Вы же отпишитесь, как получите свой заказ)
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:26

karina_bogdanova писал(а):Вы же отпишитесь, как получите свой заказ)


Конечно напишу :)
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:32

Как только получу свой заказ и сразу же
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 00:40

Кстати говоря, мне еще очень понравилась солевая жидкость Ледяное яблоко от FOR VAPE, классный вкус и отличное послевкусие.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 00:47

И солевая жидкость со вкусом смородинового йогурта прикольная
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:48

О, я заинтересована, возьму себе на заметку.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:56

Да, сейчас столько различных вкусовых решений, что даже не знаешь с чего начать)))
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 00:57

TanyaLoy писал(а):Да, сейчас столько различных вкусовых решений, что даже не знаешь с чего начать)))


100%
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Солевая жидкость для под систем

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 01:26

Да, нужно не бояться пробовать что-то новенькое...
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