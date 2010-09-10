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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 844 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Картинки Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 09:08 Привет. Решила подобрать заставку на телефон и сразу на компьютер посмотреть, отправилась внимательно изучать многочисленные сайты и сравнивать между собой картинки. Поиски привели сюда https://klike.net/9134-zadnij-fon-100-foto.html и оказалось, что можно уже через несколько минут скачать картинки на телефон или же компьютер – тут уже как больше нравится. Люблю пейзажи природы, когда изображено море. Смотришь на экран и мысленно уже в отпуске, а до него ещё так много времени, долгих два месяца. Скажите, вы тоже привыкли в интернете искать на таких сайтах картинки для заставок на телефон. Вернуться к началу

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