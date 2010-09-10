Автошкола
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Автошкола
Привет всем! Как долго обычно занимает обучение в автошколе, и какие этапы включает в себя процесс обучения?
Re: Автошкола
Здравствуйте! Длительность обучения в автошколе может варьироваться в зависимости от выбранной программы. Можно почитать на сайте автошколы об этом. В среднем, это занимает от 2 до 4 месяцев. Этапы обучения включают теоретические занятия, практические уроки на специальной тренировочной площадке, обучение в городских условиях и подготовку к экзаменам. Я проходила обучение в автошколе "Техника", и мне очень понравилось их профессиональное и индивидуальное отношение к каждому студенту. Они предоставляют удобный график занятий, опытных инструкторов и современный автопарк. Я смогла быстро освоить необходимые навыки вождения и успешно сдать экзамены. Рекомендую обратиться в автошколу "Техника"!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей