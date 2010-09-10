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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 844 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Автошкола Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 09:38 Привет всем! Как долго обычно занимает обучение в автошколе, и какие этапы включает в себя процесс обучения? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 842 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Автошкола Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:53 Здравствуйте! Длительность обучения в автошколе может варьироваться в зависимости от выбранной программы. Можно почитать на сайте автошколы об этом. В среднем, это занимает от 2 до 4 месяцев. Этапы обучения включают теоретические занятия, практические уроки на специальной тренировочной площадке, обучение в городских условиях и подготовку к экзаменам. Я проходила обучение в автошколе "Техника", и мне очень понравилось их профессиональное и индивидуальное отношение к каждому студенту. Они предоставляют удобный график занятий, опытных инструкторов и современный автопарк. Я смогла быстро освоить необходимые навыки вождения и успешно сдать экзамены. Рекомендую обратиться в автошколу "Техника"! Вернуться к началу

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