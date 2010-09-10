Автошкола

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 844
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автошкола

Сообщение zevc » Сегодня, 09:38

Привет всем! Как долго обычно занимает обучение в автошколе, и какие этапы включает в себя процесс обучения?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 842
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автошкола

Сообщение klonik » Сегодня, 11:53

Здравствуйте! Длительность обучения в автошколе может варьироваться в зависимости от выбранной программы. Можно почитать на сайте автошколы об этом. В среднем, это занимает от 2 до 4 месяцев. Этапы обучения включают теоретические занятия, практические уроки на специальной тренировочной площадке, обучение в городских условиях и подготовку к экзаменам. Я проходила обучение в автошколе "Техника", и мне очень понравилось их профессиональное и индивидуальное отношение к каждому студенту. Они предоставляют удобный график занятий, опытных инструкторов и современный автопарк. Я смогла быстро освоить необходимые навыки вождения и успешно сдать экзамены. Рекомендую обратиться в автошколу "Техника"!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей