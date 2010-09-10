Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы оставить заявку на повышение квалификации и получения удостоверения СРО в Волгоградеи? Заранее, спасибо за ответы и от советов точно не откажусь.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, самой пришлось, поиски вести в интернете и только спустя время остановилась на одной компании, которая предлагает широкий спектр услуг в Волгоградеи. Так вот, ссылку обязательно себе куда-то сохраните. Тут https://volgograd.stroyurist.ru/service ... ifikatsii/ есть возможность уже через несколько минут оставить свои контактные данные и оформить заявку на предоставление услуги. Порадовали демократичные цены и быстрые сроки обработки любых сообщений. В закладки себе кидайте ссылки на такие проверенные организации, они вам ещё пригодятся.
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