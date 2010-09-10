Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 844
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 10:34

Мне посоветовали обратиться в одну из студий и заказать создание имиджевого ролика для нашей организации. Можете отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть уже в ближайшее время?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 845
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 18 минут назад

Да, конечно. Я сама просматривала в интернете разные сайты, только потом остановилась на одной студии. Всегда стараюсь делиться ссылками на проверенные и надёжные компании, тут вы сможете сразу после ознакомления заказать имиджевый ролик для своей организации. Чтобы он выстрелил нужно доверить эту ответственную и серьёзную миссию настоящим профессионалам своего дела. Как по мне, то это действительно удобно, не нужно прилагать особых усилий, только рассказать на вы именно вы рассчитываете и каким представляете себе финальную работу команды – остальное ребята сделают сами.
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