Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 844
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 10:47

Привет всем! Где я могу найти качественные защитные пленки для своего автомобиля в Армении? Я ищу пленки, которые не только защитят мою машину, но и будут выглядеть хорошо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 846
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:09

Я рекомендую обратиться в компанию «КВМ и Ко». Они являются официальным представителем ведущих производителей защитных и тонирующих пленок, и уже более 16 лет работают в этой сфере. На их сайте вы найдете защитные пленки в Армении, а также лекала и инструменты для работы с ними. Я заказывала у них защитную пленку SunTek™ и была очень довольна результатом - моя машина выглядит как новая, и при этом защищена от царапин и повреждений. Я рекомендую «КВМ и Ко» всем, кто ищет качественные защитные пленки для своих автомобилей в Армении!
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