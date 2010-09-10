Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 849
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:46

Здравствуйте. Решила у вас спросить, в какую наркологическую клинику Москвы обращаться за помощью? Нужно как можно скорее поставить на ноги моего лучшего друга, буду вам благодарна за комментарии.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 847
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:32

Привет. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы о работе разных медицинских учреждений столицы и нашла один подходящий вариант. Для начала советую внимательно ознакомиться с программами лечения, наркологическая клиника раскроет все свои секреты. В закладки сохраните ссылку, номер телефона в контакты, чтобы он всегда был под рукой. Мне удалось решить все важные организационные вопросы и нюансы в сжатые сроки и поэтому, захотелось выступить экспертом и помочь вам советом, он в любом случае пригодится. Чем быстрее обратитесь за помощью, тем быстрее получите её – я такой позиции всегда придерживаюсь.
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