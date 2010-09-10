«Майская акция» стартовала - 10% скидка весь месяц в ТМ Электроникс
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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«Майская акция» стартовала - 10% скидка весь месяц в ТМ Электроникс
«ТМ Электроникс» — один из крупнейших российских онлайн магазинов, работающий на российском рынке с 2006 года. В ассортименте представлено более 600 000 наименований электронных компонентов, комплектующих и других товарных категорий от ведущих мировых производителей. «ТМ Электроникс» — минимальные цены и быстрая бесплатная доставка в 2470 пунктов выдачи товаров, которые представлены более чем в 320 городах России.
С 1 по 31 мая «ТМ Электроникс» предлагает получить скидку 10% на все товары, а также 15% кэшбэк и бесплатную доставку по России. Используйте промокод MAY23, чтобы получить дополнительную скидку и сэкономить на своих покупках.
А это еще не все! Каждому, кто сделает заказ с 1 по 31 мая, будет начислено 5000 бонусных баллов на счет.
* Чтобы получить 5000 рублей, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте.
* Выберите в каталоге необходимый товар, оформите и оплатите заказ в «Корзине».
* После чего мы бесплатно доставим ваши товары по вашему адресу.
* А 1 июня начислим 5000 рублей на ваш аккаунт.
«Майская акция» действует для частных и юридических лиц, которые самостоятельно оформят заказ более 1000 рублей на нашем сайте. Не упустите возможность купить надежные электронные компоненты и аксессуары по самым выгодным условиям только в «ТМ Электроникс»!
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Приятных покупок!
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