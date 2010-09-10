Асфальтирование дорог

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Асфальтирование дорог

Сообщение viktorcok » Сегодня, 05:08

Согласно Федеральному закону РФ No 190-ФЗ, асфальтирование дорог и благоустройство территории проводятся в соответствии с установленным порядком.
Наша компания имеет необходимую технику, аккредитованную на выполнение дорожных работ: асфальтоукладчики, катки, фрезы, катодраны, миксеры и т. д. В штате компании опытные сотрудники, а также серьезные связи со строительными компаниями и субподрядчиками.
Мы выполняем все виды асфальтирования, в том числе по жидкой консистенции (асфальтоукладывание асфальта при минусовых температурах). Также возможна укладка асфальта в морозы или под присмотром заказчика.
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