Асфальтирование дорог
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Асфальтирование дорог
Согласно Федеральному закону РФ No 190-ФЗ, асфальтирование дорог и благоустройство территории проводятся в соответствии с установленным порядком.
Наша компания имеет необходимую технику, аккредитованную на выполнение дорожных работ: асфальтоукладчики, катки, фрезы, катодраны, миксеры и т. д. В штате компании опытные сотрудники, а также серьезные связи со строительными компаниями и субподрядчиками.
Мы выполняем все виды асфальтирования, в том числе по жидкой консистенции (асфальтоукладывание асфальта при минусовых температурах). Также возможна укладка асфальта в морозы или под присмотром заказчика.
Наша компания имеет необходимую технику, аккредитованную на выполнение дорожных работ: асфальтоукладчики, катки, фрезы, катодраны, миксеры и т. д. В штате компании опытные сотрудники, а также серьезные связи со строительными компаниями и субподрядчиками.
Мы выполняем все виды асфальтирования, в том числе по жидкой консистенции (асфальтоукладывание асфальта при минусовых температурах). Также возможна укладка асфальта в морозы или под присмотром заказчика.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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