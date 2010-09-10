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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 40 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва Асфальтирование дорог Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 05:08

Наша компания имеет необходимую технику, аккредитованную на выполнение дорожных работ: асфальтоукладчики, катки, фрезы, катодраны, миксеры и т. д. В штате компании опытные сотрудники, а также серьезные связи со строительными компаниями и субподрядчиками.

Мы выполняем все виды асфальтирования, в том числе по жидкой консистенции (асфальтоукладывание асфальта при минусовых температурах). Также возможна укладка асфальта в морозы или под присмотром заказчика. Согласно Федеральному закону РФ No 190-ФЗ, асфальтирование дорог и благоустройство территории проводятся в соответствии с установленным порядком.Наша компания имеет необходимую технику, аккредитованную на выполнение дорожных работ: асфальтоукладчики, катки, фрезы, катодраны, миксеры и т. д. В штате компании опытные сотрудники, а также серьезные связи со строительными компаниями и субподрядчиками.Мы выполняем все виды асфальтирования, в том числе по жидкой консистенции (асфальтоукладывание асфальта при минусовых температурах). Также возможна укладка асфальта в морозы или под присмотром заказчика. Вернуться к началу

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