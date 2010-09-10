Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:09

Привет. Какими бывают железобетонные лестничные марши? Прежде чем приступать к делу я решила собрать как можно больше полезной информации, и надеюсь, что вы отпишетесь и поделитесь советами.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 851
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 18 минут назад

Да, помогу чем смогу. Мне пришлось в интернете ознакомиться с разными статьями, решила взять себе на заметку один из порталов, и вот захотелось с вами поделиться проверенной и надёжной информацией. Здесь https://betonok.ru/ статья вам на глаза попадётся про лестничные марши, обязательно её почитайте, чтобы всё встало на свои места. Я стараюсь пополнять багаж знаний, и вам советую всегда в закладки кидать ссылки на такие проверенные и надёжные сайты, чтобы не пришлось, потом снова тратить драгоценные минутки или даже часы на поиски в интернете. Не получилось остаться в стороне, всегда готова выступить экспертом и помочь.
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