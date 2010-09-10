Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:21

Приветствую! Где можно найти подробную информацию о противовирусных лекарствах, их дозировках и побочных эффектах?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 851
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:34

Приветствую! Подробную информацию о противовирусных лекарствах, их дозировках и побочных эффектах можно найти на сайте https://ergoferon.ru/. Здесь представлена информация о препарате Эргоферон, который применяется для профилактики и лечения различных вирусных инфекций. Там много полезного.
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