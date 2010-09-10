Подскажите
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Подскажите
Приветствую! Где можно найти подробную информацию о противовирусных лекарствах, их дозировках и побочных эффектах?
Re: Подскажите
Приветствую! Подробную информацию о противовирусных лекарствах, их дозировках и побочных эффектах можно найти на сайте https://ergoferon.ru/. Здесь представлена информация о препарате Эргоферон, который применяется для профилактики и лечения различных вирусных инфекций. Там много полезного.
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