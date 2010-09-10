Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 854
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:57

Приветствую всех на форуме! Можете посоветовать, где можно найти облачную бухгалтерию 1С? Я ищу ее для удобства ведения учета в своем бизнесе и для улучшения процессов бухгалтерии в компании.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 08:43

Добрый день! Мой совет, это компания ООО «Облачная бухгалтерия. Я уже пользовалась их услугами и осталась очень довольна. Понравилось то, что тут программа очень удобна в использовании и позволяет существенно упростить бухгалтерский учет в компании. Кроме того, в компании предоставляют отличную техническую поддержку и оперативно решают все возникающие вопросы.
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