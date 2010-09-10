Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 854
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 08:35

Добрый день. Можете рассказать, на каком сайте вы составляли дизайн человека? Было бы неплохо посетить его уже в ближайшее время и составить, поэтому нужна ваша консультация и помощь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 854
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:29

Знакомые эмоции, я всегда готова отписаться и прийти на помощь, поэтому не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Для начала советую вам не спеша и очень внимательно ознакомиться с информацией, дизайн человека human design как составить быстро и правильно. Характеристика в точности описывает меня: отношение к жизни, второй половинке, родственникам, даже про таланты написано и про то, как я обычно замыкаюсь в себе и хочу побыть одной, отдохнуть от людей и привести в порядок свои нервы. В закладки кидайте ссылку на этот сайт, чтобы всегда была под рукой, и можно было в случае чего открыть карту и снова освежить в памяти информацию.
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