Сообщение zevc » Сегодня, 18:39

Приветствую, Я ищу информацию о препарате Рафамин для своей бабушки, которой врач порекомендовал данный препарат. Хотелось бы узнать о его эффективности, показаниях и месте приобретения. Может кто-то сталкивался с этим и может посоветовать куда обратиться?