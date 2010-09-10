Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 856
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:39

Приветствую, Я ищу информацию о препарате Рафамин для своей бабушки, которой врач порекомендовал данный препарат. Хотелось бы узнать о его эффективности, показаниях и месте приобретения. Может кто-то сталкивался с этим и может посоветовать куда обратиться?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 855
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:50

Добрый день. Я тоже недавно искала противовирусный препарат Рафамин и хотела бы порекомендовать вам компанию "Материа Медика Холдинг". Они предоставили мне всю необходимую информацию об эффективности препарата, его показаниях и противопоказаниях. Также у них было удобно сделать заказ. В общем, я осталась довольна их сервисом и профессионализмом. Надеюсь, вашей бабушке это тоже пригодится!
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