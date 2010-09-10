Правила въезда в Турцию
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Правила въезда в Турцию
Я хочу этим летом отправиться в отпуск, выбрала Турцию в качестве страны пребывания. Можете поделиться информацией, куда стоит заглянуть, чтобы почитать правила въезда? Надеюсь, что поможете мне.
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