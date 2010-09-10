Правила въезда в Турцию

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 857
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Правила въезда в Турцию

Сообщение klonik » Сегодня, 11:37

Я хочу этим летом отправиться в отпуск, выбрала Турцию в качестве страны пребывания. Можете поделиться информацией, куда стоит заглянуть, чтобы почитать правила въезда? Надеюсь, что поможете мне.
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