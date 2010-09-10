Правила въезда в Турцию
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Правила въезда в Турцию
Я хочу этим летом отправиться в отпуск, выбрала Турцию в качестве страны пребывания. Можете поделиться информацией, куда стоит заглянуть, чтобы почитать правила въезда? Надеюсь, что поможете мне.
Re: Правила въезда в Турцию
Да, конечно. Мне пришлось в интернете просмотреть больше десятка сайтов, а потом уже только остановилась на одном из них. И поэтому, решила с вами поделиться проверенной информацией, здесь https://polis812.ru/blog/pravila-vezda- ... 2021-godu/ можно почитать о том, какие документы нужны для въезда в Турцию, а какие не нужны. Кстати, туристическую страховку с покрытием ковид 19 можно оформить уже в ближайшее время. Хорошо, что мне на глаза попалась эта статья и теперь вот, могу с вами поделиться. Прежде чем куда-то ехать, нужно подготовиться и отнестись ко всему с максимальной ответственностью и серьёзностью.
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