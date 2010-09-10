Правила въезда в Турцию

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 858
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Правила въезда в Турцию

Сообщение klonik » Вчера, 11:37

Я хочу этим летом отправиться в отпуск, выбрала Турцию в качестве страны пребывания. Можете поделиться информацией, куда стоит заглянуть, чтобы почитать правила въезда? Надеюсь, что поможете мне.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 859
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Правила въезда в Турцию

Сообщение zevc » Сегодня, 14:28

Да, конечно. Мне пришлось в интернете просмотреть больше десятка сайтов, а потом уже только остановилась на одном из них. И поэтому, решила с вами поделиться проверенной информацией, здесь https://polis812.ru/blog/pravila-vezda- ... 2021-godu/ можно почитать о том, какие документы нужны для въезда в Турцию, а какие не нужны. Кстати, туристическую страховку с покрытием ковид 19 можно оформить уже в ближайшее время. Хорошо, что мне на глаза попалась эта статья и теперь вот, могу с вами поделиться. Прежде чем куда-то ехать, нужно подготовиться и отнестись ко всему с максимальной ответственностью и серьёзностью.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей