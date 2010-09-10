Асфальтирование дорог
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Асфальтирование дорог
Асфальтирование дорог предполагает укладку разогретой асфальтобетонной смеси для создания дорожного полотна с интенсивной повышенной нагрузкой: шоссе, автомагистрали, оживленные городские улицы. Чтобы справиться с таким усложнением рельефа, необходимо специальное оборудование, которое отвечает требованиям высокого качества, надежности, безопасности. Чтобы асфальтирование производилось с высокими результатами, используют прогрессивную технику, которая имеет все необходимые сертификаты.
Компания «Стройгрупп» осуществляет асфальтирование дорог асфальтоукладчиками, дорожными катками, оборудованием для бортового асфальтирования. К услугам клиентов доступна такая техника от ведущих производителей.
Так, дорожные катки Caterpillar делают дорогу для транспорта ровной, чистой, долговечной. Их производительность превышает 200 м2 в час, поэтому они предназначены для регулярных работ. Катки виброкатки позволяют производить быстрое выравнивание асфальтобессорной смеси, уменьшая количество перемешивания материала и сохраняя его свойства.
Бетоноукладчики также заслуживают внимания клиентов. Компания "Миру асфальта", опираясь на международный опыт в производстве асфальта, предлагает высококачественную технику, обладающую высокой надежностью, эффективностью и безопасностью. Использование инновационных технологий позволяет значительно уменьшить габариты машины при высоких характеристиках. Так, распределитель позволяет транспортировать материалы для укладки непосредственно к месту укладки.
Компания «Стройгрупп» осуществляет асфальтирование дорог асфальтоукладчиками, дорожными катками, оборудованием для бортового асфальтирования. К услугам клиентов доступна такая техника от ведущих производителей.
Так, дорожные катки Caterpillar делают дорогу для транспорта ровной, чистой, долговечной. Их производительность превышает 200 м2 в час, поэтому они предназначены для регулярных работ. Катки виброкатки позволяют производить быстрое выравнивание асфальтобессорной смеси, уменьшая количество перемешивания материала и сохраняя его свойства.
Бетоноукладчики также заслуживают внимания клиентов. Компания "Миру асфальта", опираясь на международный опыт в производстве асфальта, предлагает высококачественную технику, обладающую высокой надежностью, эффективностью и безопасностью. Использование инновационных технологий позволяет значительно уменьшить габариты машины при высоких характеристиках. Так, распределитель позволяет транспортировать материалы для укладки непосредственно к месту укладки.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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