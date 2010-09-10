Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 10:56

Привет. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы выбрать и подключить СБИС? Хотелось бы остановиться на максимально выгодных условиях для нашей организации. Поэтому, ваша консультация и помощь будет кстати.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 863
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 59 минут назад

Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одной компании. Поэтому, в закладки браузера обязательно ссылки кидайте, они вам ещё точно пригодятся. Айти Северо-Запад поможет настроиться на решение всех организационных вопросов, связанных с подключением СБИС. Быстро и недорого, взаимен вы получите массу преимуществ, бизнес будет развиваться. Многие переходят на такие системы, потому что они хранят все данные компании и работают автоматизировано, не забудьте ссылку себе в закладки сохранить, чтобы не пришлось, потом снова поиски вести.
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