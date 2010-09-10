Подскажите
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Подскажите
Привет. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы выбрать и подключить СБИС? Хотелось бы остановиться на максимально выгодных условиях для нашей организации. Поэтому, ваша консультация и помощь будет кстати.
Re: Подскажите
Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одной компании. Поэтому, в закладки браузера обязательно ссылки кидайте, они вам ещё точно пригодятся. Айти Северо-Запад поможет настроиться на решение всех организационных вопросов, связанных с подключением СБИС. Быстро и недорого, взаимен вы получите массу преимуществ, бизнес будет развиваться. Многие переходят на такие системы, потому что они хранят все данные компании и работают автоматизировано, не забудьте ссылку себе в закладки сохранить, чтобы не пришлось, потом снова поиски вести.
Re: Подскажите
это и правда очень удобно, сохраню себе контакты
Re: Подскажите
а вы не знаете, в какую компанию лучше обратиться, чтобы проконсультировали по поводу обратной связи с клиентами?
Re: Подскажите
Могу подсказать вам компанию, которая предоставляет довольно широкий спектр услуг виртуальной атс. Мы сами обращались в Телфин и они нам предоставили все необходимое оборудование для офиса и настроили его. К тому же, по цене вышло все вполне разумно, так что советую вам сохранить их контакты.
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