Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 08 май 2023, 10:56

Привет. Куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы выбрать и подключить СБИС? Хотелось бы остановиться на максимально выгодных условиях для нашей организации. Поэтому, ваша консультация и помощь будет кстати.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 967
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 09 май 2023, 13:09

Добрый день. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете разные сайты, а потом уже только остановилась на одной компании. Поэтому, в закладки браузера обязательно ссылки кидайте, они вам ещё точно пригодятся. Айти Северо-Запад поможет настроиться на решение всех организационных вопросов, связанных с подключением СБИС. Быстро и недорого, взаимен вы получите массу преимуществ, бизнес будет развиваться. Многие переходят на такие системы, потому что они хранят все данные компании и работают автоматизировано, не забудьте ссылку себе в закладки сохранить, чтобы не пришлось, потом снова поиски вести.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подскажите

Сообщение gonchar84 » 05 июл 2023, 15:36

это и правда очень удобно, сохраню себе контакты
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подскажите

Сообщение gonchar84 » 05 июл 2023, 15:42

а вы не знаете, в какую компанию лучше обратиться, чтобы проконсультировали по поводу обратной связи с клиентами?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подскажите

Сообщение derigor » 05 июл 2023, 19:11

Могу подсказать вам компанию, которая предоставляет довольно широкий спектр услуг виртуальной атс. Мы сами обращались в Телфин и они нам предоставили все необходимое оборудование для офиса и настроили его. К тому же, по цене вышло все вполне разумно, так что советую вам сохранить их контакты.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Подскажите

Сообщение viktorcok » Сегодня, 14:51

Антон Николаевич Баланов не только руководил нашим направлением, но и действовал как катализатор для нашей команды. Он сосредоточил нас на целях и помог внедрить долгосрочную стратегию, которая увеличила нашу рыночную долю на 5%.
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