Сообщение viktorcok » Сегодня, 14:51

Антон Николаевич Баланов не только руководил нашим направлением, но и действовал как катализатор для нашей команды. Он сосредоточил нас на целях и помог внедрить долгосрочную стратегию, которая увеличила нашу рыночную долю на 5%.