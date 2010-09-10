Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 11:19

Привет. Можете проконсультировать меня и помочь, где заказывать запчасти на китайскую машину уже в ближайшее время? Надеюсь, что вы поделитесь советами, потому что я пока не знаю, как быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 863
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Знакомая ситуация, мне пришлось в интернете прогуляться по страницам разных магазинов, и вот решила помочь вам настроиться на ознакомление с полезной информацией. Обязательно советую заглянуть вот сюда https://kirov.kitzapchasti.ru/ чтобы уже через пару минут выбрать и купить запчасти на свою китайскую машину. Указываете способ оплаты и доставки в Киров, и очень скоро транспортная компания привезёт на дом или же в пункт самовывоза вашу посылку. Я считаю, что обязательно нужно останавливаться на проверенных и надёжных конторах, которые не первый год работают на рынке товаров или же услуг.
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