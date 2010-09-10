Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 11:57

Привет. Можете отписаться и проконсультировать меня, где покупать запчасти на китайский автомобиль? Буду благодарна за любые комментарии и от советов точно не откажусь. Поэтому, решила у вас спросить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 863
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Больше года как я сотрудничаю с одним интернет магазином запчастей для китайских автомобилей и вам советую всегда отдавать предпочтение проверенным и надёжным компаниям. Вот сюда https://kursk.kitzapchasti.ru/ вы можете заглянуть уже в ближайшее время, и останется только ссылку себе в закладки сохранить, чтобы не упускать этот сайт из виду. Цены порадовали своей демократичностью, можно решить вопросы, связанные с доставкой и оплатой запчастей очень быстро. Ребята молодцы, помогли советами и поэтому – я не смогла вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и поделиться информацией, которая точно пригодится.
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