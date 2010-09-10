Читаете книги?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Читаете книги?

Сообщение Алексеич » Сегодня, 17:20

Добрый день всем. Вот хочу спросить - что, люди действительно перестали читать? Все меньше и меньше начитанных людей мне встречается в жизни.
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