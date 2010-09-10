Читаете книги?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Читаете книги?
Добрый день всем. Вот хочу спросить - что, люди действительно перестали читать? Все меньше и меньше начитанных людей мне встречается в жизни.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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