Читаете книги?

Обсуждение сферы образования нашего города.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Читаете книги?

Сообщение Алексеич » Вчера, 17:20

Добрый день всем. Вот хочу спросить - что, люди действительно перестали читать? Все меньше и меньше начитанных людей мне встречается в жизни.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Читаете книги?

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 20:51

Да, люди и правда меньше стали читать. Многие просто предпочитают смотреть кино или играть в игры.
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