Читаете книги?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Читаете книги?
Добрый день всем. Вот хочу спросить - что, люди действительно перестали читать? Все меньше и меньше начитанных людей мне встречается в жизни.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Читаете книги?
Да, люди и правда меньше стали читать. Многие просто предпочитают смотреть кино или играть в игры.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость