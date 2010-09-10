Читаете книги?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Читаете книги?
Добрый день всем. Вот хочу спросить - что, люди действительно перестали читать? Все меньше и меньше начитанных людей мне встречается в жизни.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Читаете книги?
Да, люди и правда меньше стали читать. Многие просто предпочитают смотреть кино или играть в игры.
Re: Читаете книги?
Может просто не все люди читают научную литературу, но это не значит, что они не читают книг. Мне вот нравится жанр фэнтези https://litgorod.ru/books/list/romantic-fantasy , читаю книги на ЛитГород. Тут авторы представляют вниманию читателя свои готовые произведения и те, что еще в процессе написания. Выбор очень большой, можете здесь и для себя подобрать интересные книги для прочтения.
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