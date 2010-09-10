Видеокамера Dahua
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Видеокамера Dahua
Привет. Занялся вопросом установки системы видеонаблюдения в свой магазин. Что сказать можете по видеокамерам Dahua? Мне нужно 3 камеры внутрь помещения, стоимость на все три - до 20 тысяч рублей. Какие модели видеокамер можете порекомендовать и где их купить в Москве? Есть кто-нибудь из местных?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя