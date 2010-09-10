Видеокамера Dahua

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Видеокамера Dahua

Сообщение Buneyaz » 41 минуту назад

Привет. Занялся вопросом установки системы видеонаблюдения в свой магазин. Что сказать можете по видеокамерам Dahua? Мне нужно 3 камеры внутрь помещения, стоимость на все три - до 20 тысяч рублей. Какие модели видеокамер можете порекомендовать и где их купить в Москве? Есть кто-нибудь из местных?
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