Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:08

Привет. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть, чтобы узнать стоимость катания на лошадках? И где можно прокатиться в московской области? Буду благодарна за комментарии и советы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 863
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:19

Я была на вашем месте, долго и внимательно просматривала в интернете разные сайты, нашла подмосковный отель для отдыха всей семьёй. Там можно провести столько дней, сколько вы хотите, катание на лошадках указана стоимость и поэтому, рекомендую в закладки сразу себе эту ссылку сохранить, чтобы потом можно было посетить снова сайт и воспользоваться его услугами. Мы отдохнули на славу, душой и телом: научились кататься на лошадях с мужем и детьми, каждый день дегустировали вкусные блюда. Не отдых, а сплошное удовольствие, могу написать точно – обязательно вернёмся.
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