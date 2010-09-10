Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть, чтобы узнать стоимость катания на лошадках? И где можно прокатиться в московской области? Буду благодарна за комментарии и советы.
Re: Подскажите
Я была на вашем месте, долго и внимательно просматривала в интернете разные сайты, нашла подмосковный отель для отдыха всей семьёй. Там можно провести столько дней, сколько вы хотите, катание на лошадках указана стоимость и поэтому, рекомендую в закладки сразу себе эту ссылку сохранить, чтобы потом можно было посетить снова сайт и воспользоваться его услугами. Мы отдохнули на славу, душой и телом: научились кататься на лошадях с мужем и детьми, каждый день дегустировали вкусные блюда. Не отдых, а сплошное удовольствие, могу написать точно – обязательно вернёмся.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя