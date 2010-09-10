Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 864
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:42

Привет. Если честно, то я раньше никогда не покупала душевые ограждения из стекла, поэтому решила написать вам и поинтересоваться, куда именно стоит заглянуть и на что обратить в процессе поиска?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:20

Здравствуйте. Мне пришлось в интернете прогуляться по каталогам, а потом оставила заявку, и её рассмотрел менеджер. Начните с просмотра информации теоретического плана, рекомендую вам душевые ограждения из стекла покупать сидя на любимом диване, чтобы сэкономить время и нервы. Хорошо, что я нашла этот магазин и вот теперь делюсь с другими людьми. В каталоге действительно много самых разных позиций представлено, и вы можете задать вопросы менеджеру, получить на них ответы. Я всегда стараюсь просматривать разные предложения, чтобы было из чего потом выбрать.
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