Дизайн проект
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Дизайн проект
Хотела у вас спросить, с какими компаниями в Тюмени уже приходилось сотрудничество вести для заказа дизайн проекта квартиры? Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
Re: Дизайн проект
Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы и сравнивала цены, а потом долго просматривала фотографии готовых работ, чтобы можно было придумать что-то своё или воспользоваться чужими идеями. Выбрала дизайн проект исходя из семейного бюджета, заказала пакет – капитальный ремонт и осталась довольна. Команда сделала всё по высшему разряду и поэтому, могу рекомендовать ребят, они настоящие профессионалы своего дела. Фото готовых работ обязательно просматривайте, они нужны для вдохновения, по крайней мере, мне, точно.
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