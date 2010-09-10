Дизайн проект

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайн проект

Сообщение zevc » Вчера, 17:22

Хотела у вас спросить, с какими компаниями в Тюмени уже приходилось сотрудничество вести для заказа дизайн проекта квартиры? Интересно почитать комментарии и от советов я в любом случае не откажусь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 866
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайн проект

Сообщение klonik » Вчера, 17:48

Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы и сравнивала цены, а потом долго просматривала фотографии готовых работ, чтобы можно было придумать что-то своё или воспользоваться чужими идеями. Выбрала дизайн проект исходя из семейного бюджета, заказала пакет – капитальный ремонт и осталась довольна. Команда сделала всё по высшему разряду и поэтому, могу рекомендовать ребят, они настоящие профессионалы своего дела. Фото готовых работ обязательно просматривайте, они нужны для вдохновения, по крайней мере, мне, точно.
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