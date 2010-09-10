Окские ножи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 867
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окские ножи

Сообщение klonik » Сегодня, 13:02

Хочу заказать для папы шашлычный кейс, решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких магазинов приходилось пользоваться для выбора и покупки таких кейсов? Нужен подарок на юбилей отцу.
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