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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 871 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Окские ножи Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:02 Хочу заказать для папы шашлычный кейс, решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких магазинов приходилось пользоваться для выбора и покупки таких кейсов? Нужен подарок на юбилей отцу. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 872 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Окские ножи Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:57 Привет. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только остановилась на одной организации, и вот не получилось пройти мимо вашего сообщения. Вот сюда okskie-nozhi.ru стоит заглянуть, на странице каталога подобрать нужные разделы, а потом оформить заказ. Мне понравился кейс для лесников и шашлычный там тоже есть. Если дарить близкому человеку на юбилей, то что-то хорошее, не могу прийти с пустыми руками и поэтому, стараюсь всегда заранее готовиться к памятным датам, подбирать подарки в интернете и заказывать их с доставкой по стране на дом для именинника или сначала себе. Вернуться к началу

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