Окские ножи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 880
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окские ножи

Сообщение klonik » 11 май 2023, 13:02

Хочу заказать для папы шашлычный кейс, решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких магазинов приходилось пользоваться для выбора и покупки таких кейсов? Нужен подарок на юбилей отцу.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 881
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окские ножи

Сообщение zevc » 11 май 2023, 17:57

Привет. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только остановилась на одной организации, и вот не получилось пройти мимо вашего сообщения. Вот сюда okskie-nozhi.ru стоит заглянуть, на странице каталога подобрать нужные разделы, а потом оформить заказ. Мне понравился кейс для лесников и шашлычный там тоже есть. Если дарить близкому человеку на юбилей, то что-то хорошее, не могу прийти с пустыми руками и поэтому, стараюсь всегда заранее готовиться к памятным датам, подбирать подарки в интернете и заказывать их с доставкой по стране на дом для именинника или сначала себе.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Окские ножи

Сообщение Anthonn » Сегодня, 08:09

Ножи просто так не выбрать. Мой отец рыбак и охотник, поэтому подарок выбирал тщательно учитывая его увлечения. Выбрал на подарок такой эхолот https://lowrance.com.ua/ru/hook-reveal/ Он имеет большой экран, есть навигация и картография. Подойдёт для рыбака любого уровня, поможет с легкостью отыскать рыбу в воде. Подарок, который оценит каждый мужчина.
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