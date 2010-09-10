Окские ножи
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Окские ножи
Хочу заказать для папы шашлычный кейс, решила написать вам и поинтересоваться. Услугами, каких магазинов приходилось пользоваться для выбора и покупки таких кейсов? Нужен подарок на юбилей отцу.
Re: Окские ножи
Привет. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только остановилась на одной организации, и вот не получилось пройти мимо вашего сообщения. Вот сюда okskie-nozhi.ru стоит заглянуть, на странице каталога подобрать нужные разделы, а потом оформить заказ. Мне понравился кейс для лесников и шашлычный там тоже есть. Если дарить близкому человеку на юбилей, то что-то хорошее, не могу прийти с пустыми руками и поэтому, стараюсь всегда заранее готовиться к памятным датам, подбирать подарки в интернете и заказывать их с доставкой по стране на дом для именинника или сначала себе.
Re: Окские ножи
Ножи просто так не выбрать. Мой отец рыбак и охотник, поэтому подарок выбирал тщательно учитывая его увлечения. Выбрал на подарок такой эхолот https://lowrance.com.ua/ru/hook-reveal/ Он имеет большой экран, есть навигация и картография. Подойдёт для рыбака любого уровня, поможет с легкостью отыскать рыбу в воде. Подарок, который оценит каждый мужчина.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя