Курсы фотографии

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы фотографии

Сообщение klonik » Сегодня, 15:10

Здравствуйте. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, какую школу фотографии выбрать в столице для обучения? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь. Поможете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы фотографии

Сообщение zevc » Сегодня, 17:19

Здравствуйте. Мне пришлось в интернете прогуляться по сайтам, прежде чем приняла важное и серьёзное решение. Вам не обязательно тратить драгоценные минутки на поиски, поэтому рекомендую заглянуть сюда https://shkolawood.ru чтобы почитать о том, какие курсы запускаются в ближайшее время, сколько они стоят и посмотреть фото готовых работ учеников. Курс не только для тех, кто только начинает своё знакомство с этим видом искусства, но ещё и для профессионалов своего дела с многолетним опытом работы. Всегда есть чему учиться и это действительно так.
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