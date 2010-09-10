Курсы фотографии
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Курсы фотографии
Здравствуйте. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, какую школу фотографии выбрать в столице для обучения? Буду благодарна за комментарии и от советов точно не откажусь. Поможете?
Re: Курсы фотографии
Здравствуйте. Мне пришлось в интернете прогуляться по сайтам, прежде чем приняла важное и серьёзное решение. Вам не обязательно тратить драгоценные минутки на поиски, поэтому рекомендую заглянуть сюда https://shkolawood.ru чтобы почитать о том, какие курсы запускаются в ближайшее время, сколько они стоят и посмотреть фото готовых работ учеников. Курс не только для тех, кто только начинает своё знакомство с этим видом искусства, но ещё и для профессионалов своего дела с многолетним опытом работы. Всегда есть чему учиться и это действительно так.
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