Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:38

Хотела у вас спросить, можно ли обучиться эзотерике? Надеюсь, что вы поможете и проконсультируете уже в ближайшее время, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Как быть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 872
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:58

Здравствуйте. Я сравнивала разные программы, никак не получалось остановиться на одном подходящем варианте и поэтому, решила отписаться и помочь вам советом. Для начала нужно, не спеша всё просмотреть, сколько по времени занимает обучение эзотерике и через какое количество дней старт нового курса. Одно дело сидеть после работы читать книги дома, а другое – когда тебе рассказывает преподаватель и у тебя появляется наставник, способный помочь решить любые спорные вопросы и нюансы, связанные с обучающим процессом. Мне всё понравилось, курс насыщенный, много теории, которая в скором времени может стать практикой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость