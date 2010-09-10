Подскажите
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Подскажите
Хотела у вас спросить, можно ли обучиться эзотерике? Надеюсь, что вы поможете и проконсультируете уже в ближайшее время, поэтому решила написать вам и поинтересоваться. Как быть?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я сравнивала разные программы, никак не получалось остановиться на одном подходящем варианте и поэтому, решила отписаться и помочь вам советом. Для начала нужно, не спеша всё просмотреть, сколько по времени занимает обучение эзотерике и через какое количество дней старт нового курса. Одно дело сидеть после работы читать книги дома, а другое – когда тебе рассказывает преподаватель и у тебя появляется наставник, способный помочь решить любые спорные вопросы и нюансы, связанные с обучающим процессом. Мне всё понравилось, курс насыщенный, много теории, которая в скором времени может стать практикой.
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